Considerat indezirabil de Gigi Becali la FCSB, mijlocașul a rezolvat în cele din urmă problemele birocratice care i-au întârziat plecarea și a ajuns în Statele Unite ale Americii, la noua sa echipă, Los Angeles FC.



Deși transferul său a fost anunțat oficial pe 27 august, Băluță nu a putut face deplasarea peste Ocean din cauza dificultăților întâmpinate în obținerea vizei. Timp de mai bine de trei săptămâni, fotbalistul a fost nevoit să rămână în România, unde s-a antrenat singur pentru a se menține în formă.



A așteptat aproape o lună pentru visul american



Așteptarea a luat sfârșit. Potrivit informațiilor as.ro, Alex Băluță a reușit să încheie toate formalitățile și a ajuns deja la Los Angeles, unde s-a alăturat noilor săi colegi. Românul a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon din MLS.



Misiunea sa va fi una contracronometru. Sezonul regulat se încheie pe 19 octombrie, însă Los Angeles FC este ca și calificată în play-off, ceea ce înseamnă că parcursul echipei, și implicit al lui Băluță, ar putea continua cel puțin până în luna decembrie. În contractul său există și o clauză care îi permite clubului american să prelungească înțelegerea pentru sezonul 2026, dacă evoluțiile sale vor convinge.



Ajuns la 31 de ani, Alex Băluță are un CV important, cu echipe precum Universitatea Craiova, Slavia Praga și FCSB. În prezent, platforma de specialitate Transfermarkt îl cotează la 900.000 de euro.

