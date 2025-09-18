Președintele Consiliului Administrativ a reușit să-l convingă pe patronul Gigi Becali să renunțe la politica de transferuri din ultimii ani, axată aproape exclusiv pe jucători din campionatul intern, și să se reorienteze către piețele externe.



În ultimii ani, vicecampioana a mizat pe fotbaliști aduși din Superliga, care trebuiau să primească obligatoriu acceptul patronului. Singura excepție notabilă a fost aducerea fundașului Siyabonga Ngezana, direct din Africa de Sud, în urmă cu doi ani.



Acum, strategia se modifică din temelii, iar clubul se pregătește să revină la "vechile obiceiuri".



MM Stoica alege noile piețe: Portugalia și Ligue 2

Mihai Stoica a dezvăluit că va fi direct implicat în procesul de scouting și că are deja în vizor două campionate pe care le consideră interesante pentru viitoarele achiziții.



"E o întrebare pe care i-am adresat-o și eu lui Gigi și mi-a zis că începând din sezonul ăsta, pentru sezonul următor, să ne întoarcem la vechile obiceiuri și să încep să merg și să trimit oameni pe afară să vadă jucători", a transmis Mihai Stoica, potrivit Primasport.



Printre altele, oficialul FCSB a subliniat importanța de a vedea jucătorii live, nu doar în înregistrări video: "Eu i-am spus, la Ngezana a fost o situație specială, dar eu nu pot să dau un voucher pentru un jucător pe care îl văd doar pe ecran. Nu am ce să văd pe ecran la un jucător, trebuie să merg să îl văd jucând".



Acesta a numit și cele două surse de unde FCSB ar putea aduce fotbaliști. "Avem două piețe pe care le vom studia intens în sezonul ăsta. Sunt niște piețe interesante. Nu ne vom duce în Africa, în niciun caz. Ce am eu în cap acum, Portugalia și Franța, Ligue 2. Chiar dacă în Ligue 2 sunt salarii mai mari decât la noi, în Superliga", a adăugat MM Stoica.

