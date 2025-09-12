Liber de contract după ce și-a încheiat contractul cu FCSB, Băluță a prins o mutare spectaculoasă în carieră, la LAFC, club important din Major League Soccer care a reușit să atragă recent vedete precum Hugo Lloris sau Heung-min Son.

Debutul lui Alexandru Băluță în MLS, amânat. Nu a primit încă viza



Băluță nu a început antrenamentele sub comanda lui Steven Cherundolo. A lipsit din lot la eșecul cu San Diego (1-2), de pe 1 septembrie, iar debutul său nu se va produce nici în acest weekend, la duelul cu San Jose Earthquakes.



Jurnalistul Josh Gross de la Los Angeles Daily News anunță că Alexandru Băluță nu a obținut încă viza, astfel că va mai avea de așteptat până la primele minute în MLS.



Misiunea lui Băluță pentru a-i convinge pe cei de la LAFC va fi una contracronometru. A semnat un contract doar până în decembrie 2025, iar clubul are posibilitatea de a-i prelungi înțelegerea cu încă un sezon, în cazul în care confirmă.



LAFC ocupă locul 5 în Conferința de Vest după primele 26 de etape, cu 41 de puncte. La finalul sezonului regulat, în a doua jumătate a lunii octombrie. Ulterior, primele nouă clasate din cele două conferințe vor juca în MLS Cup - turneul eliminatoriu care decide campioana.



Ultimul meci al sezonului, finala MLS Cup, este programat pe 6 decembrie.

