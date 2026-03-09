Pe fondul unui joc slab făcut de echipa lui Cristi Chivu, AC Milan a marcat unicul gol al partidei în minutul 35, prin Estupinan.

Fabio Capello nu exclude posibilitatea ca Inter să piardă Scudetto

Fabio Capello a analizat Derby della Madonnina și a tras o concluzie neagră pentru Cristi Chivu. Legendarul antrenor este de părere că, deși Inter are încă un avantaj considerabil în lupta pentru Scudetto, Inter ar putea pierde titlul.

Capello crede că jucătorii lui Inter ar putea să considere că sunt deja campioni, motiv pentru care să nu se mai implice total în timpul meciurilor, permițându-i astfel lui AC Milan să recupereze diferența de puncte.

”Cele trei puncte au fost foarte importante, mai ales pentru a se distanța de Como, Roma și Juventus. Acesta este cel mai important lucru pentru Allegri: să nu se gândească la Scudetto, dar nu se știe niciodată...

Inter are încă un avantaj semnificativ, dar s-ar putea să nu fie suficient. Însă, dincolo de adversari, aș spune că este mai degrabă o problemă psihologică. În fiecare meci, Inter a alternat între momente de fotbal excelent și momente de o lentoare chinuitoare, iar acest lucru le permite adversarilor să creeze probleme.

Chivu trebuie să găsească pozițiile potrivite pentru jucătorii lui și să îi recupereze pe Calhanoglu și Lautaro. De asemenea, trebuie să joace cu mai multă modestie și să se sprijine reciproc, lucruri pe care nu le-am văzut în ultimele meciuri ale lui Inter.

Milan are un program destul de bun, așa că de ce să nu încerce să recupereze în clasament? Cu Real Madrid, am recuperat nouă puncte față de Barcelona, tocmai pentru că ei se culcaseră pe o ureche considerând că are avantaj. Iar Inter trebuie să fie foarte atentă la acest lucru. Pericolul este ca jucătorii să nu mai aibă aceeași liniște sau convingere”, a spus Fabio Capello, conform TMW.

Clasamentul din Serie A