Cunoscuta impresară este de părere că strategia de a bloca plecările jucătorilor în speranța unor sume uriașe sufocă echipa și distruge cariere.



FCSB traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria recentă. Cu doar șapte puncte obținute în nouă etape, roș-albaștrii se află pe un rușinos loc 11 în Superliga. Umilințele din cupele europene și, recent, egalul chinuit cu penultima clasată, Csikszereda (1-1), au adâncit o criză care pare fără sfârșit.



"Hai să dăm drumul banilor să ruleze"



În acest context sumbru, Anamaria Prodan consideră că blocajul este mai degrabă mental, cauzat de o strategie greșită pe termen lung. Ea susține că reîmprospătarea lotului este vitală, iar refuzul de a vinde jucători la momentul potrivit se întoarce împotriva echipei.



"Trebuie să mai plece dintre jucători, să mai vină suflu proaspăt. N-am fost niciodată de acord să ţinem jucătorii 6-7 ani la Steaua. Să nu-i dăm drumul decât pe 400 de milioane. Hai să le dăm drumul, să-i rulăm", a punctat Prodan, potrivit Prosport.



Impresara a continuat pe aceeași idee, explicând că jucătorii trebuie priviți ca niște active financiare care trebuie să circule pentru a genera profit și performanță: "Banul, e foarte bine să ruleze. Jucătorii ăştia, de fapt, sunt bani. Aşa sunt contabilizaţi, în bani. Hai să dăm drumul cumva să ruleze banii ăştia. Le faci şi lor viaţa frumoasă, nu mai intră în chestia asta că: «Am avut ofertă de 10 milioane, au vrut 12 şi mi-au distrus viitorul»".



În final, Anamaria Prodan a avertizat că un fotbalist blocat la echipă și frustrat de o ofertă ratată nu va mai oferi niciodată același randament. "Atunci se închide jucătorul în el şi nu mai dă randament", a încheiat impresara.

