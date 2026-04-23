Lokomotiv Plovdiv a făcut un pas mare spre finala Cupei Bulgariei, după ce a învins-o pe Arda Kardzhali cu 4-0, miercuri seara, în deplasare, în prima manşă din semifinale, în care unul dintre marcatori a fost mijlocaşul român Cătălin Itu.

Arda Kardzhali - Lokomotiv Plovdiv 0-4 în semifinale: românul Cătălin Itu a deschis scorul

Itu a deschis scorul după pauză (52), fiind schimbat în minutul 75.

Sevi Idriz (63) şi Georgi Chorbadzhyiski (89) au înscris şi ei pentru oaspeţi, tabela fiind închisă de autogolul lui Dimitar Velkovski (90+2).

Lokomotiv a încheiat meciul în zece, venezueleanul Adrian Cova fiind eliminat (90+8), notează Agerpres.

La echipa din Plovdiv a jucat şi fundaşul român Andrei Chindriş, care a fost integralist şi a primit un cartonaş galben în minutul 81.

Valeri Bojinov junior încă își așteaptă debutul la Lokomotiv Plovdiv

Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, nu a fost nici de data aceasta prezent în echipa învingătorilor.

Tânărul mijlocaș ofensiv Valeri Bojinov junior (18 ani), fiul fostului mare atacant cu același nume, încă își așteaptă debutul oficial pentru prima echipă a lui Lokomotiv Plovdiv.

Marţi, în prima semifinală, ŢSKA Sofia a învins-o pe Ludogoreţ cu 2-1, la Razgrad.

Semifinalele vor avea loc pe 29 aprilie la Sofia şi pe 30 aprilie la Plovdiv.