Newcastle mai și vinde! Bogații din Premier League au transferat un jucător la Al Ahli: suma pentru care s-a făcut mutarea

Recent promovată în prima ligă, Al Ahli a realizat al patrulea transfer din Premier League. După Edouard Mendy, Roberto Firmino și Riyad Mahrez, echipa a ajuns la o înțelegere și cu Allan Saint-Maximin, de la Newcastle.

Transferul s-a realizat pentru aproximativ 27 milioane de euro, iar jucătorul va semna un contract valabil pentru trei sezoane.

Saint-Etienne, AS Monaco, Hannover 96, Bastia, Nice și Newcastle sunt echipele la care a evoluat de-a lungul carierei Allan Saint-Maximin.

4 years ago, I wore the Newcastle jersey for the first time. At that moment, I hadn’t realized that not only was I about to become a Newcastle player, but I was also about to become a Geordie.

You might think « nice Goodbye message » but the sentiment runs deeper than any words… pic.twitter.com/wA0RsQfEZF