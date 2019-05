Agentul lui Casillas, anunt despre soarta portarului! "Iker a reusit parada vietii" Ce se va intampla cu fostul capitan de la Real Madrid!

Reprezentatul fotbalistului a povestit cum s-a intamplat totul.

Carlo Cutropia, agentul lui Iker Casillas, a vorbit despre starea de sanatate a fostului capitan de la Real Madrid. Cutropia a povestit ce s-a intamplat cu portarul spaniol inainte sa sufere infarctul.

"Iker s-a simtit rau in mijlocul antrenamentului. A simtit dureri puternice in piept, la gura si la brate. Nu a fost constient in momentul in care a suferit infarctul, abia dupa ce si-a revenit i s-a spus ce s-a intamplat.

Nu a avut simptome care sa anunte acest lucru. Iker a avut tot norocul din lume ca s-a intamplat la antrenament, aproape de stafful medical al lui Porto. Daca se intampla acasa, consecintele ar fi fost neasteptate", a spus Carlo Cutropia pentru Marca.

Mai mult, agentul jucatorului a dezvaluit ca Iker si-a revenit destul de repede dupa interventia chirurgicala, fiind din nou cu zambetul pe buze.

"Pana la pranz, Iker era cel pe care il stim toti: facea glumea si era fericit. Este un luptator! Faptul ca si-a revenit este mult mai important decat castigarea Cupei Mondiale. Estea cea mai importanta victorie a vietii lui. Astazi, Iker a reusit parada vietii", a concluzionat agentul jucatorului.

Medic Porto: Trebuie sa-l monitorizam atent pe Casillas!

Casillas a ajuns de urgenta la spital, acolo unde medicii au reusit sa-l stabilizeze. Jucatorul a anuntat ca este linistit. Dar la 37 de ani, Casillas poate fi fortat sa se retraga din fotbal. Medicul lui Porto a anuntat ca totul depinde de modul in care va decurge perioada de recuperare

"Depinde de tratamentul sau din perioada urmatoare. Trebuie sa-l monitorizam atent si sa vedem cum reactioneaza inima sa in conditii de stres si efort fizic. Iker se va recupera perfect dupa operatie si nu va avea probleme, insa trebuie sa discutam cu calm si sa vedem daca isi va mai continua cariera de fotbalist. Jucatorul este bine acum e stabil, cu umorul care il caracterizeaza, sta calm alaturi de familie. Acum incepe primii pasi pentru recuperare, a fost un eveniment destul de grav", a spus medicul lui Porto, Nelson Puga.

Iker Casillas isi prelungise contractul cu FC Porto in urma cu o luna. "Iker Casillas a suferit un infarct miocardic la antrenamentul din aceasta dimineata. Sesiunea de antrenamente a fost intrerupta imediat, iar Iker este bine in acest moment. Problema sa cardiaca a fost rezolvata", e comunicatul celor de la Porto.