Parada lui Casillas care a furat inimile tuturor! Interventia de geniu de la Mondialul din 2010: "Daca ai reusit asta, vei trece si peste momentul dificil!" VIDEO

Clipele grele prin care trece Iker Casillas i-au facut pe oamenii din fotbal sa-si aminteasca interventii de geniu pe care le-a avut de-a lungul carierei marele portar spaniol.

Dupa ce toate cluburile europene, alaturi de fotbalisti si sportivi au transmis mesaje de incurajare, cei de la FC Cadiz si-au amintit de parada fabuloasa pe care Iker Casillas a reusit-o in finala Mondialului din 2010 din Africa de Sud la sutul lui Arjen Robben.

Torpila olandezului a parut ca va ajunge in poarta, insa Casillas a reusit sa opreasca balonul din drumul spre deschiderea scorului.

"Draga Iker Casillas, daca ar reusit aceasta parada in fata lui Robben, vei putea trece cu siguranta peste momentul de cumpana de acum", au scris cei de la Cadiz pe Twitter.

Querido @ikercasillas, si tuviste las agallas (porque decir los hue... está mal visto) de hacerle esa parada a Robben, de esto sales con la gorra.#AnimoIker pic.twitter.com/txDTkoBOA6 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 1 mai 2019

Portarul spaniol al lui Porto a ajuns la spital dupa ce s-a simtit rau la antrenamentul de miercuri.

Potrivit presei portugheze, Casillas a suferit un atac de cord in timpul sedintei de pregatire. Portarul in varsta de 37 de ani a fost transportat imediat la spital, iar conform A Bola jucatorul spaniol se afla in afara oricarui pericol.

Porto a confirmat informatia. "Iker Casillas a suferit un infarct miocardic la antrenamentul din aceasta dimineata. Sesiunea de antrenamente a fost intrerupta imediat, iar Iker este bine in acest moment. Problema sa cardiaca a fost rezolvata. Sempre Juntos! Forca Iker!", a fost scurtul comunicat al celor de la Porto.