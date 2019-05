BREAKING NEWS | Iker Casillas se retrage! Decizia luata de portar dupa ce a suferit un infarct la un antrenament

Iker Casillas a decis sa puna punct unei cariere fabuloase in care a jucat la Real Madrid si FC Porto.

Iker Casillas a decis sa se retraga! Jurnalistii de la O Jogo anunta ca portarul de 37 de ani i-a anuntat pe cei de la Porto de decizia sa, venita dupa un infarct miocardic. Casillas, cel care va implini 38 de ani pe 20 mai, urmeaza sa faca anuntul oficial in cateva zile.

Presedintele celor de la FC Porto, Pinta Da Costa, a anuntat ca ii va propune lui Iker Casillas sa ramana in conducerea clubului dupa retragere.

Casillas, cariera fabuloasa

Iker Casillas a juat la doar 2 echipe de-a lungul carierei, insa a reusit sa cucereasca aproape toate trofeele pentru care s-a luptat. Are in palmares 5 titluri cu Real, 2 Cupe, 4 Supercupe, 3 UEFA Champions League, 2 Supercupe ale Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor si Cupa Intercontinentala, toate cu Real Madrid, si un titlu in 2018 cu FC Porto. De asemenea, el a castigat in 2 randuri Campionatul European, dar si Cupa Mondiala cu nationala Spaniei.

Casillas are cele mai multe aparitii in UEFA Champions League, 177, si a ocupat locul 4 in clasamentul Balonului de Aur in 2008.