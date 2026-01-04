Adversara FCSB-ului nu se joacă! Transfer de 27 de milioane de euro

Până la duelul cu campioana României, turcii sunt extrem de activi pe piața transferurilor și pregătesc o mutare cel puțin spectaculoasă.



Potrivit presei din Franța, Fenerbahce a înaintat o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Matteo Guendouzi, mijlocașul francez al celor de la Lazio.



Jucătorul în vârstă de 26 de ani este dorit și de două cluburi din Premier League, însă turcii par dispuși să forțeze transferul încă din această iarnă.



Guendouzi are un CV impresionant, evoluând de-a lungul carierei la Lorient, Hertha Berlin, Arsenal și Marseille, iar în prezent este unul dintre oamenii de bază ai lui Lazio.

