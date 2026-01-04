Adversara FCSB-ului nu se joacă! Transfer de 27 de milioane de euro

Adversara FCSB-ului nu se joacă! Transfer de 27 de milioane de euro Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB o va întâlni pe Fenerbahce joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, în grupa unică din Europa League, partidă care va fi transmisă LIVE TEXT pe Sport.ro. 

TAGS:
Matteo GuendouziFenerbahceLazioFCSBEuropa League
Din articol

Până la duelul cu campioana României, turcii sunt extrem de activi pe piața transferurilor și pregătesc o mutare cel puțin spectaculoasă.

Potrivit presei din Franța, Fenerbahce a înaintat o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Matteo Guendouzi, mijlocașul francez al celor de la Lazio. 

Jucătorul în vârstă de 26 de ani este dorit și de două cluburi din Premier League, însă turcii par dispuși să forțeze transferul încă din această iarnă.

Fenerbahce, ofertă de 27 de milioane de euro pentru Guendouzi

Guendouzi are un CV impresionant, evoluând de-a lungul carierei la Lorient, Hertha Berlin, Arsenal și Marseille, iar în prezent este unul dintre oamenii de bază ai lui Lazio. 

Mijlocașul a strâns 14 selecții în naționala Franței și, în actualul sezon de Serie A, a bifat 14 meciuri, cu două goluri marcate și o pasă decisivă.

Vestea bună pentru FCSB este că, chiar dacă transferul se va concretiza înainte de meciul direct, Guendouzi nu va putea evolua în partida de la București. 

Regulamentul UEFA nu permite modificarea listei pentru grupa unică, iar francezul ar putea fi înregistrat abia pentru fazele eliminatorii.

28 de milioane este cota de piață a francezului născut la Poissy, oraș francez din departamentul Yvelines, în regiunea Île-de-France, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare &icirc;n Premier League
Manchester City - Chelsea, LIVE pe VOYO de la 19:30 | Duel de calibru mare în Premier League
Sorana C&icirc;rstea, debut cu dreptul &icirc;n 2026 la Brisbane. Rezultatele rom&acirc;ncelor din Australia
Sorana Cîrstea, debut cu dreptul în 2026 la Brisbane. Rezultatele româncelor din Australia
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | &Icirc;n așteptarea lui Drăgușin!
Tottenham - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00 | În așteptarea lui Drăgușin!
ULTIMELE STIRI
Leeds &ndash; Manchester United, ACUM pe VOYO! Derby de foc pe &bdquo;Elland Road&rdquo;
Leeds – Manchester United, ACUM pe VOYO! Derby de foc pe „Elland Road”
Corespondență din Antalya | &rdquo;Se vede titlul la Rapid?&rdquo; Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri
Corespondență din Antalya | ”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri
Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;
Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: „Începând de mâine...”
E gata! CFR Cluj a anunțat transferul lui Alibek: &rdquo;Noul nostru atacant&rdquo;
E gata! CFR Cluj a anunțat transferul lui Alibek: ”Noul nostru atacant”
Hansi Flick a făcut anunțul: &rdquo;L-am transferat pe unul dintre cei mai buni din lume&rdquo;
Hansi Flick a făcut anunțul: ”L-am transferat pe unul dintre cei mai buni din lume”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul &icirc;n fața fanilor! Suporterii au cerut să &icirc;i fie reziliat contractul

Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul

Direct &icirc;n primul &rdquo;11&rdquo; la FCSB! Mihai Stoica: &rdquo;Ne-a impresionat pe toți!&rdquo;

Direct în primul ”11” la FCSB! Mihai Stoica: ”Ne-a impresionat pe toți!”

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa &icirc;n Antalya: &bdquo;I s-a anulat zborul&rdquo;

Un om de bază de la FCSB nu a plecat cu echipa în Antalya: „I s-a anulat zborul”

&rdquo;Perla&rdquo; lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: &rdquo;S-a anturat cu cine nu trebuia!&rdquo;

”Perla” lui Becali a comis-o rău și poate pleca de la FCSB: ”S-a anturat cu cine nu trebuia!”

&Icirc;ncă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: &rdquo;Mi-a spus că nu vrea!&rdquo;

Încă o plecare de la FCSB?! Mihai Stoica a lămurit situația lui Vlad Chiricheș: ”Mi-a spus că nu vrea!”

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul

De ce a picat transferul lui Horațiu Moldovan! Oficialul clubului a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Corespondență din Antalya | &rdquo;Se vede titlul la Rapid?&rdquo; Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri
Corespondență din Antalya | ”Se vede titlul la Rapid?” Constantin Grameni a răspuns fără să stea pe gânduri
Leeds &ndash; Manchester United, ACUM pe VOYO! Derby de foc pe &bdquo;Elland Road&rdquo;
Leeds – Manchester United, ACUM pe VOYO! Derby de foc pe „Elland Road”
Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;
Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: „Începând de mâine...”
E gata! CFR Cluj a anunțat transferul lui Alibek: &rdquo;Noul nostru atacant&rdquo;
E gata! CFR Cluj a anunțat transferul lui Alibek: ”Noul nostru atacant”
Hansi Flick a făcut anunțul: &rdquo;L-am transferat pe unul dintre cei mai buni din lume&rdquo;
Hansi Flick a făcut anunțul: ”L-am transferat pe unul dintre cei mai buni din lume”
Alte subiecte de interes
O legendă a fotbalului italian a explodat după Derby della Capitale: Nu știe dec&acirc;t să alerge, e varză!
O legendă a fotbalului italian a explodat după Derby della Capitale: "Nu știe decât să alerge, e varză!"
Notele lui Radu Drăgușin și George Pușcaș, eliminați după Lazio - Genoa 1-0: primul a greșit la gol, al doilea a jucat degeaba
Notele lui Radu Drăgușin și George Pușcaș, eliminați după Lazio - Genoa 1-0: primul a greșit la gol, al doilea a jucat degeaba
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: Depășit
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
&rdquo;Thriller&rdquo; la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a &icirc;ncasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
&rdquo;Edgar Davids&rdquo; de la Lazio s-a transferat &icirc;n Rom&acirc;nia!&nbsp;&rdquo;A venit la formația noastră sub formă de &icirc;mprumut&rdquo;
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul rom&acirc;n de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! &rdquo;Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel&rdquo;
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Și-a găsit dragostea &icirc;n mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita &icirc;nainte de Revelion

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

Cine este Delcy Rodr&iacute;guez, &bdquo;tigroaica&rdquo; lui Maduro desemnată să conducă interimar Venezuela

stirileprotv Cine este Delcy Rodríguez, „tigroaica” lui Maduro desemnată să conducă interimar Venezuela

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!