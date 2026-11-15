Manchester United îl dă uitării pe Bruno Fernandes! 80.000.000€ pentru noua senzație din Europa

Manchester United îl dă uitării pe Bruno Fernandes! 80.000.000€ pentru noua senzație din Europa Premier League
SPORT.RO
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Manchester United a pus ochii pe unul dintre cei mai urmăriți jucători din Europa.

TAGS:
Premier LeagueManchester Unitednico paz
Din articol

Zvonurile că Bruno Fernandes ar putea să o părăsească pe Manchester United au ajuns la urechile oficialilor clubului din Premier League, iar aceștia nu vor să rămână descoperiți.

Manchester United este gata să înceapă negocierile din vară cu un mijlocaș ofensiv, în cazul în care portughezul se va hotărî să plece de pe „Old Trafford”. 

Manchester United a găsit înlocuitor pentru Bruno Fernandes: problema? Real Madrid 

Transfer News Live scrie că echipa antrenată de Mauricio Pochettino vrea a pus ochii pe Nico Paz, pentru un posibil transfer în vară, în cazul în care Bruno Fernandes vrea să plece.

Cu toate că interesul pentru jucător nu este încă unul concret, este de menționat că Real Madrid are o clauză de răscumpărare a argentinianului de la Como de 80 de milioane de euro pe care o poate activa în vara viitoare.

Astfel că, dacă Manchester United se va hotărî să îl aducă pe Nico Paz, oficialii clubului din Premier League vor negocia, cel mai probabil cu formația madrilenă, asta în cazul în care mijlocașul ofensiv nu va fi tentat de o revenire la echipa care l-a crescut.

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Nico Paz are șase goluri și opt pase decisive în acest sezon în 14 meciuri jucate în tricoul lui Como.

Jucătorul de 22 de ani se află la echipa din Italia din august 2024, iar Como a plătit 66 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Real Madrid.

Mijlocașul argentinian este cotat la 80 de milioane de euro, conform Transfemrarkt.com.

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