Manchester United îl dă uitării pe Bruno Fernandes! 80.000.000€ pentru noua senzație din Europa

Zvonurile că Bruno Fernandes ar putea să o părăsească pe Manchester United au ajuns la urechile oficialilor clubului din Premier League, iar aceștia nu vor să rămână descoperiți.

Manchester United este gata să înceapă negocierile din vară cu un mijlocaș ofensiv, în cazul în care portughezul se va hotărî să plece de pe „Old Trafford”.

Manchester United a găsit înlocuitor pentru Bruno Fernandes: problema? Real Madrid

Transfer News Live scrie că echipa antrenată de Mauricio Pochettino vrea a pus ochii pe Nico Paz, pentru un posibil transfer în vară, în cazul în care Bruno Fernandes vrea să plece.

Cu toate că interesul pentru jucător nu este încă unul concret, este de menționat că Real Madrid are o clauză de răscumpărare a argentinianului de la Como de 80 de milioane de euro pe care o poate activa în vara viitoare.

Astfel că, dacă Manchester United se va hotărî să îl aducă pe Nico Paz, oficialii clubului din Premier League vor negocia, cel mai probabil cu formația madrilenă, asta în cazul în care mijlocașul ofensiv nu va fi tentat de o revenire la echipa care l-a crescut.