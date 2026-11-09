Acum e clar! Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man

Acum e clar! Antrenorul lui PSV a făcut anunțul în cazul lui Dennis Man Stranieri
SPORT.RO
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Dennis Man (28 de ani) traversează o perioadă modestă la PSV Eindhoven, unde are doar apariții sporadice, după un sezon în care a fost unul dintre oamenii de bază ai campioanei Olandei.

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Peter BoszDennis ManPSV EindhovenEsmir Bajraktarević
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Deși a impresionat în primul său sezon în Olanda, unul în care a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive, Man are un statut complet diferit acum. După 14 meciuri jucate de PSV în toate competițiile, a fost titular doar de două ori, iar în cele sub 200 de minute prinse pe teren nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă.

Peter Bosz, antrenorul lui PSV: "Bajraktarevic a făcut progrese uriașe și îl prefer în fața lui Dennis Man"

Într-o perioadă în care se vorbește intens despre posibilitatea ca Dennis Man să revină în Italia - Lazio fiind destinația vehiculată - antrenorul Peter Bosz a explicat de ce românul nu mai prinde minute.

Bosz a transmis clar că tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic (21 de ani) i-a luat fața lui Dennis Man în flancul drept al atacului de la PSV.

"Cred că Esir Bajraktarevic a făcut progrese uriașe. Inițial, era în urma lui Dennis Man. Când Dennis s-a accidentat și el a avut ocazia să intre de câteva ori în locul lui Ivan Perisic, mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine. Tocmai de aceea îl prefer în fața lui Dennis. Cred că și astăzi a jucat foarte bine", a spus Peter Bosz, duminică, după meciul în care PSV a învins Cambuur (5-2), iar Bajraktarevic a reușit două pase decisive. Dennis Man a fost introdus abia în minutul 82 în locul bosniacului.

Misiunea lui Dennis Man pentru titularizare devine astfel foarte complicată. Pe lângă Bajraktarevic, românul îl are concurent pe post și pe veteranul Ivan Perisic (37 de ani), care a lipsit la meciul de ieri din cauza unei accidentări.

Olandezii au reacționat după ce s-a aflat că Dennis Man este pe lista lui Lazio

Olandezii au reacționat la vestea că Dennis Man o poate părăsi pe PSV Eindhoven în această iarnă. Jurnaliștii de la PSVFans.nl se așteptau la un astfel de deznodământ pentru fotbalistul român, în condițiile în care Man a prins foarte puține minute în acest sezon.

De fapt, batavii cred că un transfer al lui Dennis Man ar putea reprezenta o soluție atât pentru internaționalul român, cât și pentru PSV. Dacă Man ar putea beneficia din punct de vedere sportiv, PSV și-ar putea recupera suma investită pentru a-l transfera pe fotbalistul român, peste 9 milioane de euro.

”La Eindhoven, Man a beneficiat de destul de mult timp de joc în sezonul trecut, însă situația este complet diferită în actuala stagiune. Internaționalul român evoluează foarte rar, iar un transfer la Lazio, chiar și sub formă de împrumut, ar putea reprezenta o soluție.

La jumătatea anului 2025, PSV a plătit nu mai puțin de 9 milioane de euro pentru Man, pe care l-a transferat de la Parma”, au scris olandezii de la PSV Fans.

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