VIDEO EXCLUSIV Adi Popa, impresionat de un tricolor înainte de România - Polonia: „E mană cerească, mi-ar fi plăcut să joc cu el”

Adi Popa, impresionat de un tricolor înainte de România - Polonia: „E mană cerească, mi-ar fi plăcut să joc cu el” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Într-o intervenție telefonică la emisiunea VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Adi Popa a numit tricolorul alături de care i-ar fi plăcut să evolueze la naționala României.

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Adi PopaAdrian PopaAndrei RatiuEchipa Nationalanationala romanieiRomania - Polonia
Din articol

Adi Popa a explicat că stilul de joc al lui Andrei Rațiu reprezintă o „mană cerească” pentru orice extremă dreapta. Popa a afirmat că i-ar fi făcut plăcere să îl aibă pe Rațiu coechipier la echipa națională.  

Adi Popa, impresionat de Andrei Rațiu

„Mie unul, personal, văzându-l doar la televizor la națională și în La Liga, mi-ar fi făcut plăcere să joc cu el. Am fi fost doi jucători de viteză. El foarte tehnic, urcă foarte mult. Pentru un mijlocaș de bandă asta e mană cerească să vină tot timpul să te ajute pe faza de atac, să îți ia un om și să rămâi 1 la 1. Chiar mi-ar fi plăcut să joc cu el, dar suntem generații un pic diferite. 

Popa, despre Rațiu: „Eu nu aș fi foarte critic la adresa lui”

În meciurile din La Liga am văzut să nu aibă problema asta. Foarte rar echipa lui a încasat gol pe greșeala lui sau de pe partea lui. Acum e conjunctura, depinde și la echipa națională ce i se cere. E ușor pentru noi să vorbim din afară. Nu știm ce sarcini de joc primește. Acum nu poți și să urci, și să te aperi perfect. Trebuie să existe o balanță. 

Eu nu aș fi foarte critic la adresa lui, pentru că nu el este principalul vinovat pentru rezultatele acestea. Cu toții sunt, fiecare are partea lui de vină. Poate chiar un coleg pentru că îl expune la un contraatac și așa mai departe. Trebuie judecat mai amplu”, a declarat Adi Popa, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1. 

  • 24 de selecții și patru goluri a strâns Adi Popa la echipa națională, în timp ce Andrei Rațiu a adunat 41 de apariții și două reușite în tricolor. 

Andrei Rațiu

  • Andrei ratiu romania suedia
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România - Polonia, duel contând pentru etapa a cincea din Liga B a Nations League, va avea loc astăzi, de la 21:45, pe Arena Națională.

Cele mai importante faze ale confruntării vor fi redate în format LIVE TEXT & FOTO pe site-ul Sport.ro. 

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