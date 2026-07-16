Marian Aioani (26 de ani) a fost achiziționat de Rapid la finalul lui ianuarie 2024, de la Farul Constanța, pentru 400.000 de euro. Giuleștenii rămăseseră atunci fără Horațiu Moldovan, după ce Atletico Madrid i-a activat clauza și l-a transferat pe ”Metropolitano”.

Rapid i-a decis viitorul lui Marian Aioani

Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a vorbit despre Marian Aioani și a ținut să puncteze faptul că Daniel Pancu, motiv pentru care Rapid nu se va despărți de el în această fereastră de transferuri.

În sezonul trecut, Aioani a bifat 34 de apariții pentru Rapid în toate competițiile, a încasat 35 de goluri și a terminat zece partide fără gol primit. A încasat un singur galben și a bifat aproape 3000 de minute între buturi la Rapid.

”Nu s-a pus problema ca Marian Aioani să plece. Daniel Pancu a spus că-i place de el. E un portar bun, de echipa națională”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, goalkeeperul a mai fost legitimat de-al ungul carierei sale la Chindia Târgoviște, înainte să ajungă la Farul Constanța și, în cele din urmă, la Rapid.

La Chindia, Aioani a strâns 124 de meciuri, iar la Farul, 103. La ambele a încasat peste o sută de goluri, 113 la constănțeni, și 128 la dâmbovițeni.

Bursa transferurilor la Rapid

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)