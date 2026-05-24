Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, starul egiptean pleacă de pe Anfield după nouă ani. Salah a doborât recorduri peste recorduri și a devenit o legendă la echipa ”cormoranilor”.

Fetele lui Salah, ”crunte” cu starul lui Liverpool: ”Cât de bun e tatăl meu la fotbal? Asta e nota mea pentru el”

Liverpool a pregătit în ultima perioadă mai multe momente speciale pentru plecarea lui Mohamed Salah. În unul dintre acestea, personaje principale au fost cele două fiice ale egipteanului, Makka și Kayan.

Cea mică, născută în 2020, a fost ”cruntă” cu starul lui Liverpool! Kayan i-a dat nota 7/10 tatălui pentru cum a jucat fotbal în ultima perioadă. Ea a fost imediat completată de Makka, sora ei, care a explicat că Salah trebuie să marcheze mai multe goluri și să paseze mai mult.

”Cât de bun e tatăl meu la fotbal? Cred că îi dau un 7/10! (n.r. Ce ar trebui să facă să fie mai bun?) Să marcheze mai mult!”, a spus Kayan. ”Trebuie să înscrie mai multe goluri și să paseze mai mult”, și-a completat Makka sora.