Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, starul egiptean pleacă de pe Anfield după nouă ani. Salah a doborât recorduri peste recorduri și a devenit o legendă la echipa ”cormoranilor”.
Fetele lui Salah, ”crunte” cu starul lui Liverpool: ”Cât de bun e tatăl meu la fotbal? Asta e nota mea pentru el”
Liverpool a pregătit în ultima perioadă mai multe momente speciale pentru plecarea lui Mohamed Salah. În unul dintre acestea, personaje principale au fost cele două fiice ale egipteanului, Makka și Kayan.
Cea mică, născută în 2020, a fost ”cruntă” cu starul lui Liverpool! Kayan i-a dat nota 7/10 tatălui pentru cum a jucat fotbal în ultima perioadă. Ea a fost imediat completată de Makka, sora ei, care a explicat că Salah trebuie să marcheze mai multe goluri și să paseze mai mult.
”Cât de bun e tatăl meu la fotbal? Cred că îi dau un 7/10! (n.r. Ce ar trebui să facă să fie mai bun?) Să marcheze mai mult!”, a spus Kayan. ”Trebuie să înscrie mai multe goluri și să paseze mai mult”, și-a completat Makka sora.
Jurgen Klopp, mesaj pentru Salah după ce egipteanul și-a anunțat plecarea de la Liverpool
Rebranduit de Jurgen Klopp, care l-a adus la Liverpool în 2017, Mohamed Salah a ajuns unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria ”cormoranilor”, dar și din lume. Fotbalistul a doborât recorduri peste recorduri și a strâns peste 400 de apariții în toate competițiile la echipa de pe Anfield.
”Wow! Ce zboară timpul! Pleci cu un zâmbet pe față și pleci iubit de atât de mulți oameni. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să muncești din greu și să depui tot efortul, astfel încât atunci când ne vom întâlni în viitor, peste cinci, 10, 15, 20 de ani, să privim înapoi și să împărtășim cele mai frumoase amintiri din viața noastră”, a spus Jurgen Klopp, potrivit Liverpool.com.
Recorduri Mo Salah
- Cele mai multe goluri într-un sezon de 38 de meciuri în Premier League: 32 de goluri în sezonul 2017–2018
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat cel puțin 20 de goluri în 8 sezoane consecutive: 2017–2025
- Cel mai rapid jucător Liverpool care a ajuns la 50 de goluri în Premier League: în 69 de meciuri
- Cel mai bun marcator al Liverpool în Premier League: 183 de goluri în 284 de meciuri
- Cel mai bun marcator străin din istoria Premier League: 184 de goluri, egalând recordul lui Sergio Agüero
- Primul jucător din istoria Premier League care a marcat și a oferit pase decisive în 11 meciuri diferite într-un singur sezon
- Cel mai rapid jucător care a atins 30 de contribuții la goluri într-un sezon de Premier League: în 18 meciuri
- Primul jucător care a marcat și a oferit pase decisive în 37 de meciuri diferite de Premier League: depășindu-l pe Wayne Rooney
- Primul jucător care a înregistrat cel puțin 15 goluri și 15 pase decisive într-un sezon de Premier League: 2024–2025
- Cel mai bun marcator al Liverpool în competițiile europene: 50 de goluri
- Cel mai bun marcator african din istoria UEFA Champions League: depășindu-l pe Didier Drogba în 2024
- Primul jucător din istoria Liverpool care a marcat 20 de goluri în 7 sezoane consecutive
- Al treilea cel mai bun marcator din istoria Liverpool: 229 de goluri, depășindu-l pe Billy Liddell
- Primul jucător din Premier League care a atins 100 de contribuții la goluri în 100 de meciuri: alăturându-se lui Alan Shearer, Thierry Henry și Robin van Persie
- Cel mai bun marcator al Liverpool în deplasare în toate competițiile: 100 de goluri
- Primul jucător din istoria Premier League care a înregistrat cel puțin 10 goluri și 10 pase decisive înainte de Crăciun