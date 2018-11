Abia acum s-a aflat! Motivul real pentru care Reghecampf a plecat de la arabi: seicul a rabufnit si a spus tot

Laurentiu Reghecampf a plecat de la Al Wahda duminica trecuta. Clubul arab a anuntat despartirea de roman, insa nu a vorbit si despre motivele care au dus la aceasta ruptura.

Pana acum. Ahmed Al-Rumaithi, seicul care conduce clubul a facut lumina in privinta plecarii lui Reghecampf. Ahmed Al-Rumaithi a precizat ca in situatia in care ajunsese echipa, avea doua variante: fie schimba antrenorul, fie schimba toti jucatorii.



"Am avut o intalnire cu cei din conducerea clubului si am ajuns la concluzia ca nu mai putem continua impreuna din cauza rezultatelor recente. Este complet fals ca antrenorul si-a dorit sa plece, dar in situatia in care ne aflam era necesara o schimbare deoarece aveam doua optiuni: fie schimbam antrenorul, fie jucatorii. Iar jucatorii este dificil sa ii schimbi. Este complet fals ca Reghecampf ne-a cerut sa aducem jucatori si noi am refuzat asta", a declarat Al-Rumaithi pentru Al Bayan.

Conform ultimelor informatii aparute in presa, Reghecampf ar fi primit nu mai putin de 3 milioane de euro pentru a accepta ruperea contractului.