BREAKING NEWS: ADIO, FCSB! Reghecampf, varianta SOC! Poate antrena in Bundesliga! Bomba momentului: il vrea pe Man in Germania! Cu cine negociaza

Laurentiu Reghecampf s-a despartit in acest weekend de Al Wahda.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Conform surselor sport.ro, Reghe are o varianta de top pentru a-si continua cariera. Acesta a fost si motivul despartirii usoare de Emiratele Arabe Unite. Rezultatele nu erau cele pe care si le doreau seicii, dar Reghe nu era inca in pericol. Despartirea s-a produs dupa ce Reghecampf ar fi aflat ca exista posibilitatea reala de a lucra in Germania, unde a mai fost ca jucator la Cottbus si Aachen.

Reghecampf e in discutii cu VFB Stuttgart, ultima clasata din Bundesliga. Mutarea s-ar putea produce pana la finalul anului. In cazul in care va ajune in Germania, Reghecampf vrea sa-l ia cu el si pe Dennis Man de la FCSB! Becali ar avea o pozitie reala mult diferita fata de cea publica, in care anunta ca Man nu pleaca pentru mai putin de 30 de milioane de euro. Transferul lui Man in Germania s-ar putea face pentru o suma mult mai mica.