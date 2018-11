ATAC DEVASTATOR la Reghecampf! Arabii il fac praf dupa ce l-au demis: "Ne-a ucis visul!" 4 MOTIVE pentru care il pun la zid

Laurentiu Reghecampf a fost pus pe liber de Al Wahda.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Clubul arab a facut anuntul oficial duminica dimineata si i-a multumit antrenorului roman pentru munca depusa. Daca seicii au fost moderati in reactii, presa araba l-a pus la zid pe Reghecampf.

Jurnalistii arabi au identificat patru motive pentru care Reghecampf a fost indepartat de la Al Wahda.

"Nu s-a obtinut nicio victorie in ultimele cinci etape, echipa a avut o prestatie jalnica in aparare si a incasat 22 de goluri in primele 10 etape, antrenorul a folosit jucatori in functie de numele acestora, nu de randamentul de la antrenamente si de forma acestora si a fost incapabil sa gaseasca solutii pentru a scoate echipa din impas", noteaza jurnalistii de la alkhaleej.ae.

Jurnalistii arabi mai scriu ca decizia conducerii nu a fost una luata in graba si se intreaba daca nu cumva Reghecampf a distrus orice speranta a fanilor de a mai castiga titlul. "S-a incheiat visul fanilor? Luand in considerare rezultatele si cifrele din clasament, castigarea campionatului pare o utopie, un vis irealizabil".