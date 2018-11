EXCLUSIV | Ce se intampla cu Adrian Mutu dupa plecarea lui Reghecampf! Detalii de ULTIMA ORA

Laurentiu Reghecampf a plecat de la Al Wahda.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Lucrurile sunt clare in ceea ce-l priveste pe fostul antrenor de la FCSB. Clubul arab a anuntat in mod oficial in aceasta dimineata despartirea de tehnicianul roman.

Situatia lui Adrian Mutu este insa incerta. Mutu este antrenor la echipa a doua a lui Al Wahda si a fost adus la club dupa consultari cu Reghecampf. Acum, o data cu plecarea lui Reghe, Mutu are emotii.

Potrivit informatiilor obtinute de www.sport.ro, Mutu nu a fost deocamdata informat de seici in privinta viitorului sau. O decizie in cazul sau va fi luata, cel mai probabil, in aceasta seara.

Un singur lucru este insa cert. Indiferent de decizia conducerii lui Al Wahda, Mutu nu va reveni in fotbalul romanesc.