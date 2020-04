A lasat fotbalul si a devenit unul dintre cei mai periculosi infractori! Era vazut noul Ibrahimovic, insa acum e in spatele gratiilor pentru a treia oara

Un baiat din Suedia a luat-o pe cai gresite, in ciuda faptului ca era printre cei mai talentati fotbalisti din tara sa.

Ilija Jurkovic era considerat un talent al fotbalului suedez, dar la doar 23 de ani a ajuns in spatele gratiilor pentru a treia oara.

Tanarul si-a inceput cariera la juniorii lui AIK Stockholm, in Suedia, iar apoi a facut pasul la echipa mare a lui Vasalund.

In 2017, la doar 20 de ani, a decis sa isi puna ghetele in cui si a inceput sa comita infractiuni, fiind liderul gruparii Spring Village.

Spring Village este descrisa de politia din Stockholm drept una dintre cele mai periculoase bande din capitala Suediei.

Jurkovici a fost arestat de trei ori pana in prezent, fiind acuzat pentru jafuri armate, spalare de bani si suspect intr-o tentativa de omor in anul 2019.

Fostul fotbalist a ajuns din nou dupa gratii dupa ce a fost implicat intr-o bataie, insa spune ca politia nu are nicio proba impotriva sa si cere sa fie eliberat:

"Am citit ca m-au pus pe asceasta lista, dar mi se pare ca exagereaza. Nu am facut nimic, n-au de ce sa se agate. Daca vor sa ma duca iar 2-3 luni in centrul de detentie si sa vorbeasca cu mine, sa faca asta. Am mai fost in inchisoare si inainte. Dar mi se pare ca nu e necesar", a spus Jurkovici pentru Expressen.