Ryde dupa ce nationala Romaniei a fost CALCATA in picioare de Suedia: "N-am avut nicio sansa, diferenta a fost mult prea mare!"

Romania a pierdut categoric impotriva Suediei, 22-34, si a ratat orice sansa de a ocupa locul 4 in main round.

Maine, nationala joaca impotriva Japoniei meciul dupa care va sti daca e ultima sau nu in grupa (11:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro). Selectionerul Ryde cere mobilizare din partea fetelor. Suedezul spune ca diferenta dintre nationala Romaniei si adversara de azi a fost mult prea mare si recunoaste ca victoria a fost una facila pentru nordice.

"Felicit nationala Suediei, a facut un meci foarte bun. A jucat constant. Noi am facut multe greseli, nu am avut nicio sansa, s-a vazut clar diferenta din acest duel. A fost un meci usor pentru Suedia, nu am putut mai mult. Trebuie sa mergem acasa acum, dar speram sa ne descurcam maine mai bine cu Japonia. Multe dintre jucatorele noastre au fost obosite. Am gresit mult. Cu toate astea, Denisa Dedu a facut un meci bun, a aparat bine. Insa diferenta dintre noi si nationala Suediei a fost prea mare", a spus Ryde la finalul meciului.