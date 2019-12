ULTIMA ORA | UEFA a luat decizia finala! Sanctiunea primita de Romania dupa meciul cu Suedia

UEFA a dat decizia finala in cazul presupuselor scandari rasiste de la meciul Romania - Suedia.

Romania a scapat de suspendare, iar FRF va primi doar o amenda. UEFA nu a gasit nicio dovada ca jucatorii nationalei Suediei ar fi fost agresati sau ca ar fi existat vreo scandare rasista.



"Forul de la Nyon a decis ca nu au existat manifestari rasiste la meciul disputat pe Arena Nationala, pe 15 noiembrie 2019. Dovezile furnizate de Federatia Romana de Fotbal i-au convins pe membrii Comisiei de Disciplina UEFA ca nu se impune nicio sanctiune. In schimb, Federatia Romana de Fotbal a fost amendata cu 40.500 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea de obiecte in teren si afisarea de bannere interzise", se arata in comunicatul postat de FRF pe site-ul ofical.