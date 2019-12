"Atat s-a putut!" Tricolorele nu isi gasesc cuvintele dupa UMILINTA cu Suedia! Care sunt explicatiile pentru esecul din grupele principale

Romania a pierdut meciul cu Suedia, scor 34-22.

Romania a pierdut al doilea meci cu Suedia din Main Round, scor 34-22 si nu mai are absolut nicio sansa la calificarea in semifinalele Campionatului Mondial. La finalul partidei, Crina Pintea, Madalina Zamfirescu si Denisa Dedu au vorbit despre aceasta infrangere si despre parcursul Romaniei la acest turneu.

Crina Pintea: "Am jucat foarte rau!"



Crina Pintea este de parere ca mai multi factori au dus la aceasta infrangere si spune ca tricolorele au incercat sa dea totul pentru a obtine o victorie, dar nu s-a putut mai mult.

"Ati vazut si dumneavoastra ce s-a intamplat. Nu stiu ce sa zic sincer dupa meciul de astazi, noi am jucat foarte rau, am facut foarte multe greseli nefortate, doar am dat mingea pur si simplu fara sa se faca vreun efort. Am luat foarte multe goluri pe contraatac. Nu cred ca e vorba de oboseala, sunt foarte multe lucruri de spus, dar cred ca cel mai bine e sa analizeze si vada unde trebuie sa lucreze pe viitor. Nu putem face performanta in stilul acesta. Am incercat sa facem, pentru ca noi foarte rar dam gol pe contraatac, insa in momentul cand am avut mingea am pierdut-o.



Este foarte greu sa te aperi. Nu se spune probelma de automultumire, eu una la campionatul asta, mi-am dorit din tot sufletul, chiar nu inteleg, este vorba de mai multi factori aici. Atat s-a putut la acest campioant, putea fi mult mai rau, suntem aici, incercam sa tragem de noi de fiecare data" a declarat Crina Pintea la finalul meciului

Madalina Zamfirescu : "Ne doare aceasta infrangere!"



Madalina Zamfirescu a declarat la finalul meciului ca este o infrangere dureroasa, iar acest lucru s-a intamplat din cauza unei prestatii modeste a intregii echipe.

"E clar ca ne doare aceasta infrangere, nu ne-am pregatit pentru asta, din pacate astazi nu ne-a iesit nimic, am facut destul de multe greseli, apararea nu a functionat, pur si simplu a fost o zi in care nu ne-a iesit nimic. In astfel de momente cel mai mult isi pune amprenta oboseala psihica, imi pare nespus de rau. E clar ca nu asta ne este fata, lcururile nu ne-au iesit cum am vrut noi. Trebuie sa mergem acum mai departe, sa punem lucrurile la punct.Toate am gresit, nu putem sa spunem ca a fost vina cuiva, astazi toate am facut multe greseli.

Daca stam sa ne gandim la circumstantele in care am venit, toata lumea zicea ca nu avem sanse sa iesim din grupe, e binisior ce am facut pana acum, dar din pacate doar atat s-a putut. Eu cred ca in primul rand trebuie sa fim sanatoase pana atunci, fete care au destul de multe probleme. Cel mai important este sa fim sanatoase pana la turneul preolimpic", a spus Madalina Zamfirescu.

Denisa Dedu: "Nu am facut un joc tocmai bun!"



Denisa Dedu a vorbit despre partida pierduta cu Suedia si spune ca s-a resimtit o oboseala la nivelul echipei.

"E mai important sa joace echipa bine si sa castigam, sunt mai putin importante evolutiile personale, din pacate nu a fost suficient. Nu am facut un joc tocmai bun, dar asta este situatia. Sunt multe jucatoare destul de obosite, am facut prea multe greseli nefortate, ce sa zic, ati vazut si voi, cred ca asta e explicatia cea mai plauzibila. Am luat multe goluri usoare, atunci cand faci greseli tehnice, e normal ca aceste lucruri te costa. Pana la turneul de calficiare mai este timp. Intr-adevar nu este usor, se resimte oboseala.



Noi tot timpul incercam sa le incurajam, sa la sustinem, important este sa incerce sa fie mai relaxate, sa se concentreze mai mult, sa aiba mai mult curaj. Noi incercam, cele mai experimentate sa le ajutam in privinta asta. Cu siguranta si dupa meciul de maine vom face o analiza, ce am facut bun, campionatul asta a fost mai greu ca niciodata. E intr-adevar frustrant, asta e siutatia, stiam ca nu o sa ne fie usor. Trebuie sa privim inainte", spus Denisa Dedu.