Cristina Neagu, dupa infrangerea cu Suedia: "Cel mai impotant lucru este sa-mi pun in valoare colegele"

Romania a fost invinsa de Suedia in a doua partida din grupa principala de la Campionatul Mondial din Japonia.

Tricolorele au facut un meci slab si la final au fost invinse de suedeze cu 34-22. Antrenorul Tomas Ryde nu s-a putut baza pe Cristina Neagu, care a spus ca nu se afla intr-o forma prea buna din cauza accidentarii suferite anul trecut.

"Am acumulat atata experienta incat pot sa fac anumite lucruri pe teren si fara prea multa pregatire. Cred ca cel mai important lucru pe care vreau sa-l fac la acest Campionatul Mondial este sa-mi pun in valoare si mai mult colegele. Vreau sa le fac pe ele sa fie mult mai bune. Chiar daca eu nu pot sa fiu la cel mai inalt nivel, ele pot fi si asta o sa fac pentru ele", a declarat Neagu la finalul jocului.

Colega lui Neagu, Denisa Dedu, s-a declarat dezamagita de evolutia intregii echipe astazi: "Sunt dezamagita ca am pierdut, nu am facut cel mai bun meci al nostru. Am facut prea multe greseli, dar asta este. Trebuie sa mergem mai departe".

Miercuri, Romania va evolua impotriva Japoniei de la ora 11:00, partida putand fi urmarita in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.