CTP DESFIINTEAZA sportul romanesc! "Vai de capul lor si de steaua lor! Numai ei stiu cum se chinuie!" Ce a spus jurnalistul

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre sportul din Romania.

Jurnalistul a facut o analiza dura a sportului romanesc si a vorbit despre investiile facute de Ungaria in ultimii ani. El si-a exprimat punctul de vedere despre tenisul masculin din tara noastra.

"Ce vreti sa va spun?! Nu mi-as fi imaginat vreodata, acum 15-20-30 de ani, ca tenisul masculin romanesc va ajunge sa fie zero taiat in patru si fara nicio perspectiva pentru urmatorii nu stiu cati ani.

Da, dar Horia e la dublu, are 36 de ani, joaca foarte bine, e cel mai important jucator de tenis roman dupa Ilie Nastase. Ca performante, ca promovare a tenisului, ca imagine. Dar la simplu imi mai puteti spune dumneavoastra un nume acum? Cel mai bine clasat jucator de tenis roman este Marius Copil, pozitia 186 mondiala. Urmatorul e pe patru sute si ceva, cred ca Jianu. Asta este situatia si nu se prevede absolut nimic in materie de tenis", a declarat CTP pentru Gazeta Sporturilor.

Jurnalistul si-a continuat comentariul acid si a vorbit si despre investiile maghiarilor in sport.

"Vedeti, sistemul dictatorial, domnule Ioanitoaia! Are avantajele lui crude. In sensul ca acolo se exercita presiune politica, pur si simplu se storceau si se cautau talentele. Erau puse pe niste sine cu niste finantari, investitii, statul era mult mai implicat in materie de performanta sportiva decat este acum. Asta este realitatea. Ce s-a mai facut in sportul romanesc dupa 1989 a fost zestrea de atunci, care a fost consumata.

E si o chestiune de mentalitate. Atunci exista o presiune, trebuia sa realizezi performante pentru ca aveai consecinte. Te dadea afara, ramaneai pe drumuri, partidul nu permitea lucruri de soiul asta. Existau constrangeri care nu sunt bune, dar ele duceau la niste rezultate.

Nu se va putea face ceva fara investitii. E simplu ca bonjour. Sportul ca orice altceva pe lumea asta nu functioneaza din nimic, cu scuipat. Trebuie sa faci investitii. Le face statul sau pot sa faca privatii. Si se pare ca noi nu suntem in clipa de fata un teren de investitii in sport.

Fara bani nu se poate face sport de performanta si bani investiti cu cap, cu management si cu solicitare de rezultate, cu severitate, cu presiune pe masura investitiei. La noi fiecare face ce-l taie capul, iar baza e pe parinti. Principalii investitori din sportul romanesc, cel putin in tenis, sunt parintii. Vai de capul lor si de steaua lor. Numai ei stiu cum se chinuie.

S-au bagat bani pentru ca este dictatura si asa s-a hotarat. Simplu! Ungaria este un stat nationalist, chiar agresiv in momentul de fata. Un stat de tip ceausist, asta face Orban acolo. Intre parametrii tipului asta de dictatura nationalista intra si sportul. Sportul e un mijloc de promovare a nationalismului, asa cum era si la Ceausescu", a spus jurnalistul roman.

