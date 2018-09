A iesit din puscarie, iar acum revine in fotbal! Cu ce club semneaza Adam Johnson, fostul international englez condamant pentru pedofilie

A evoluat pentru City, Sunderland, precum si in nationala Angliei, dar cariera s-a a luat o intorsatura neasteptata.

Adam Johnson a fost condamnat la inchisoare dupa ce a intretinut relatii sexuale cu o minora. Johnson si fata in varsta de 14 ani s-au intalnit pentru prima data la stadionul lui Sunderland, iar apoi au continuat sa vorbeasca pe Whatssupp.

Fotbalistul a invitat-o pe tanara la el in masina la scurt timp de la prima lor intalnire si i-a oferit un tricou. La a doua intalnire din masina lui, acesta i-ar fi cerut sa intretina relatii sexuale.

In 2016, Adam Johnson a primit 6 ani de inchisoare, dar a iesit recent din penitenciar. Fotbalistul a anuntat ca doreste sa revina pe teren. Acesta a avut o oferta din China, dar a refuzat-o, preferand sa evolueze in liga a 5-a din Anglia, la Hartlepool.

Fotbalistului care are doua goluri marcate in tricoul nationalei i-ar fi placut sa ajunga in MLS, dar ii este imposibil sa obtina viza pentru Statele Unite dupa ce a fost condamnat.