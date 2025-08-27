NEWS ALERT Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat ”roșu” în prima manșă cu Aberdeen

Surprinzător! UEFA a decis ce suspendare primește Juri Cisotti după ce a luat &rdquo;roșu&rdquo; &icirc;n prima manșă cu Aberdeen Europa League
Juri Cisotti a primit cartonașul roșu în prima manșă dintre FCSB și Aberdeen, meci încheiat la egalitate, scor 2-2, în play-off-ul Europa League.

FCSBAberdeenJuri Cisotti
În minutul 38, în încercarea de a opri un contraatac al scoțienilor, Juri Cisotti a avut o intrare din spate, iar centralul Serdar Gozubuyuk a scos direct cartonașul roșu. După meci, roș-albaștrii au acuzat faptul că arbitrul olandez a favorizat formația din Scoția.

Juri Cisotti, doar o etapă de suspendare

Tot pentru un cartonaș roșu încasat în meciul tur cu Shkendija din turul doi preliminar Champions League, Florin Tănase a primit trei etape de suspendare, un posibil argument pentru eliminarea campioanei României din cea mai prestigioasă competiție europeană.

Totuși, conform Golazo, în cazul lui Juri Cisotti, Comisia de Disciplină din cadrul UEFA a luat o decizie total surprinzătoare. Forul european a dictat doar o etapă de suspendare pentru mijlocașul italian.

Oficialii UEFA au considerat că italianul nu a intenționat să își lovească adversarul, motiv pentru care Cisotti va absenta doar la un meci european al campioanei României, returul cu Aberdeen, programat joi, de la 21:30, LIVE pe PRO TV și VOYO.

