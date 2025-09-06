Coechipier la Inter Miami cu Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba și Rodrigo De Paul, Suarez și-a ieșit din minți în timpul unei partide din League Cup cu Seattle Sounders, pierdută categoric de echipa sa cu scorul de 0-3.

Suspendarea primită de Luis Suarez după ce a scuipat un adversar

Fostul atacant de la Liverpool și Barcelona a scuipat un membru din staff-ul lui Seattle Sounders după un conflict izbucnit la marginea terenului.

Uruguayanul a primit însă nota de plată din partea Comisiilor. Suarez a primit o suspendare de șase etape, însă trebuie subliniat faptul că aceasta se aplică doar la meciurile din League Cup.

Așadar, atacantul va putea juca la Inter Miami în meciurile din campionat. Totuși, nu va mai putea evolua în League Cup. Suspendarea s-ar putea întinde pe mai multe sezoane pentru Suarez.

Având în vedere că o echipă poate juca maximum șase partide în respectiva competiție, trei meciuri în grupe și trei în fazele eliminatorii, suspendarea lui Suarez s-ar putea întinde pe două sezoane dacă Inter Miami nu va reuși să iasă din grupe în următoarea stagiune.

În afară de Suarez, a fost suspendat și Sergio Busquets, care și-a lovit cu pumnul în figură un adversar în timpul încăierării. Fostul mijlocaș al Barcelonei a fost suspendat două etape.

Suarez și-a prezentat scuze pentru gestul său

”Vreau să-mi prezint scuze pentru comportamentul meu de după meci. A fost un moment de tensiune și frustrare maximă, când s-a întâmplat ceva imediat după partidă care nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată, dar asta nu justifică reacția mea.

Am făcut o greșeală și îmi prezint scuze sincer. Nu aceasta este imaginea pe care vreau să o arăt familiei mele, care suferă din cauza greșelilor mele, sau clubului meu, care nu merită să fie afectat de astfel de lucruri.

Vom continua să muncim împreună pentru a atinge succesul pe care acest club și fanii săi îl merită. Vă îmbrățișez pe toți”, a scris Suarez pe rețelele sociale.

