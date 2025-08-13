Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost eliminat în meciul cu Universitatea Craiova după ce a protestat vehement la adresa arbitrului Rareș Vidican.



După ce a văzut cartonașul roșu, antrenorul și-a continuat ”tirada” și a fost oprit cu greu de staff-ul său tehnic. Acum, Petrescu și-a aflat pedeapsa.



Dan Petrescu, suspendat trei etape



Va sta departe de banca tehnică pentru următoarele trei etape și va avea de plătit o amendă de 5.000 de lei. Mai exact, Petrescu ratează meciurile cu FC Botoșani (acasă), Oțelul Galați (deplasare) și FCSB (acasă).



„Eliminare Petrescu Dan Vasile (antrenor gazde) - În temeiul art. 65.a din RD, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei”, a transmis LPF.



CFR Cluj se gândește la returul cu Braga din Europa League



Chiar dacă misiunea celor de la CFR Cluj de a trece de Braga după 1-2 în Gruia pare destul de complicată, ardelenii ar mai avea, în cazul unei eliminări, șansa de a ajunge în grupele Conference League.



În play-off-ul din a treia competiție UEFA, CFR Cluj ar putea juca împotriva învinsei din ”dubla” Brann (Norvegia) - Hacken (Suedia). Norvegienii au câștigat manșa tur cu 2-0, astfel că Hacken ar avea cele mai mari șanse de a ”retrograda” în Conference.

