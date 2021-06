Salariul de seic pe care Mbappe l-ar putea primi de la PSG! Oferta de zeci de milioane de euro facuta personal de Al-Khelaifi

Atacantul francez este in pline negocieri pentru un contract nou.

Dezamagirea provocata de eliminarea de la Campionatul European este inca proaspata pentru Mbappe, insa fotbalistul trebuie sa se concentreze si pe situatia de la club, acolo unde contractul ii va expira in vara lui 2022, iar negocierile au fost fara de succes pana acum.

Acum Sport anunta ca ultima oferta a PSG-ului pentru Mbappe este de 50 de miilioane de euro net pe sezon, iar aceasta a fost facuta personal de Nasser Al-Khelaifi, presedintele clubului, care a decis sa se implice mai activ in negocierile existente.



In presa s-a spus ca Mbappe este deja inteles cu Real Madrid si este doar o chestiune de timp pana "galacticii" vor anunta transferul. Totusi, ramane de vazut daca PSG va renunta asa usor la atacant, care mai are contract cu fosta campioana a Frantei pana in vara lui 2022 si pentru a pleca e nevoie de o intelegere intre cele dou cluburi.