PSG il vrea cu orice pret pe Sergio Ramos! Parizienii vor sa ii satisfaca cerinta fundasului spaniol 

Ramos este aproape de PSG.

Potrivit L'Equipe, in ulitmele zile s-au intensificat negocierile dintre PSG si Sergio Ramos. Cele doua parti sunt aproape de a ajunge la un acord. Singurul obstacol ar fi durata contractului. Clubul parizian i-a oferit deja un an de contract fundasului, dar acesta isi mentine ferm pozitia si doreste o intelegere valabila doua sezoane, conform aceleiasi surse.

Leonardo il doreste neaparat pe Ramos si este dispus sa ii ofere un contract pana in 2023. Fostul capitan al Realului este marele pariu al directorului sportiv al lui PSG. Acesta considera ca spaniolul poate sa creeze o concurenta benefica pentru Kimpembe si Marquinhos in urmatorii doi ani la Paris. De mentionat este ca salariul nu a reprezentat niciun impediment in negocierile dintre cele doua parti.

Sergio Ramos si-a incheiat socotelile cu Real dupa 16 sezoane petrecute pe Santiago Bernabeu. Fotbalistul si Florentino Perez nu au ajuns la o intelegere cu privire la prelungirea contractului, ceea ce l-a facut pe capitanul echipei sa plece de la Madrid. Ramos se poate mandri ca a castigat tot ce se putea in cariera: un Campionat Mondial si doua Campionate Europene cu Spania, 4 Champions League, 3 Supercupe ale Europei, 4 Campionate Mondiale ale Cluburilor, 5 La Liga, doua Cupe ale Spaniei si 4 Supercupe ale Spaniei.