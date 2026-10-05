Brahim Diaz se poate transfera la Fenerbahce

Brahim Diaz nu este un element central în planurile lui Jose Mourinho la Real Madrid, iar internaționalul marocan și-a instruit impresarii să accepte discuțiile cu alte cluburi, pentru un transfer în următoarea perioadă de mercato. În pole position pentru transferul său se află Fenernahce, echipă care ocupă locul al șaselea în Super Lig, după disputarea a opt etape din acest sezon, și încearcă să întărească lotul lui Ismail Kartal în pauza din iarnă.

Publicația turcă Fanatik scrie că "galben-albaștrii" ar dori să-i aducă la "pachet" pe Brahim Diaz și Arda Guler, pentru care ar putea să plătească peste 100 de milioane de euro. Diaz a bifat doar patru prezențe în acest sezon pentru "Galactici", în toate competițiile, deși în stagiunea trecută a fost om de bază (42 de meciuri, 2 goluri).

E campion în Anglia, Italia și Spania

Brahim Abdelkader Diaz (27 de ani) este născut la Malaga din tată marocan și mama spaniolă. A fost junior la academiilor cluburilor Malaga și Manchester City, iar la nivel de seniori a jucat pentru Manchester City (2016,-2019), AC Milan (2020-2023 / împrumutat) și Real Madrid (2019-2020, 2023-2026). Are selecții pentru naționalele Spaniei (U17, U19, U21 și seniori), dar a decis să joace pentru Maroc, începând din martie 2024.

În palmaresul său se găsesc Premier League (2017-2018), EFL Cup (2017-2018), FA Community Shield (2018), La Liga (2019-2020, 2023-2024), Supercopa de Espana (2024), UEFA Champions League (2023-2024), UEFA Super Cup (2024), FIFA Intercontinental Cup (2024), Serie A (2021-2022), o finală de Euro U17 (2016), Africa Cup of Nations (2025), Africa Cup of Nations Golden Boot (2025) și includerea în Africa Cup of Nations Team of the Tournament (2025). Poate juca ca extremă dreapta, mijlocaș ofensiv și extremă stânga și este cotat la 35 de milioane de euro.

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