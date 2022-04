Catalanii au surprins în duelul de pe Camp Nou, cu Eintracht Frankfurt, fiind eliminați din sferturile Europa League. Scorul a fost deschis de Kostic, din penalty, în minutul 4, iar Borre a mărit avantajul echipei sale în minutul 36. Același Kostic a mai marcat o dată, în minutul 67, decizând astfel calificarea.

Barcelona a reușit să marcheze în primul minut al prelungirilor, cu o super-execuție a lui Sergio Busquets, iar în minutul 90+11, Memphis a marcat din penalty, fără să își ajute însă echipa.

Meciul de pe Camp Nou s-a remarcat printr-o situație de-a dreptul neobișnuită. 79.468 de persoane s-au aflat pe stadion, însă peste 30.000 dintre ei erau fanii lui Eintracht, în ciuda faptului că ei aveau alocate doar 5.000 de bilete. Jucătorii Barcelonei au fost huiduiți de spectatori încă din momentul în care au ieșit la încălzire, după cum anunță presa din Spania, iar situația a fost reclamată și de conducerea echipei.

„Ce s-a întâmplat în tribune e o rușine care nu se poate repeta, trebuie să procesăm informațiile pe care le avem pentru a lua măsuri, însă e lamentabil, trebuie să fim mai stricți și să nu permitem anumite lucruri. În calitate de fan, mă simt rușinat!

Am simțit rușine în legătură cu ceea ce am văzut în tribune, îmi cer iertare, a fost ceva extrem de grav. Procesăm informațiile, vom oferi explicații. Ce s-a întâmplat astăzi nu este ceva ce se întâmplă în mod normal și nu ar fi trebuit să se întâmple, am studiat motivele și vom lua măsuri”, a declarat Laporta citat de Mundo Deportivo.

În privința meciului, președintele catalanilor a avut un mesaj tranșant: „Da, e un eșec, vom învăța din greșeli, această înfrângere trebuie să ne facă să avem și mai multă încredere în ideile noastre. Nu am putut câștiga, am fost eliminați și trebuie să acceptăm, toți suntem triști și furioși, dar trebuie să mergem înainte și să luptăm pentru campionat!”

