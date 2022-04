După 1-1 în turul din Germania, fanii lui Eintracht Frankfurt au făcut deplasarea într-un număr uriaș la Barcelona, deși, conform protocolului UEFA, doar 5.000 de bilete sunt alocate suporterilor oaspeților.

Cu câteva ore înainte de meci, presa din Spania și Germania s-a arătat uimită de numărul uriaș de fani ai lui Eintracht Frankfurt prezenți în Barcelona, estimând că în orașul catalan se află între 20.000 și 30.000 de suporteri.

"Nu s-a mai văzut așa ceva", a spus Julian Franzke, reporterul publicației germane Kicker prezent în Barcelona.

"Estimez că 20.000 de fani ai lui Frankfurt sunt în Barcelona, dacă nu chiar mai mulți. Nu se mai opresc din venit", a fost și reacția jurnalistului Samuel Marsden.

Estimates of 20,000 Frankfurt fans in Barcelona, if not more, could be right. They just don’t stop coming pic.twitter.com/tDPn12xQC1