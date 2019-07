Hagi pregateste cel mai tare meci din ISTORIA Viitorului: "Trebuie sa dam 4 goluri cu Gent!" Ce mesaj le transmite jucatorilor sai

Hagi are incredere in echipa lui. Viitorul - Gent pleaca de la 3-6, insa antrenorul promite ca va forta calificarea.

"Ne trebuie cel putin 4 goluri" - spune Hagi, incurajat de felul cum a aratat atacul Viitorului la meciul tur, de saptamana trecuta.

"Incercam sa facem imposibilul. Trebuie sa marcam de 4 ori ca sa ne calificam, asa cred. Am facut un joc bun in atac. Increderea vine de la cum a aratat atacul nostru in deplasare. Tranzitia noastra negativa trebuie sa fie mult mai buna, am luat goluri pe atacuri foarte rapide. In meciuri de genul asta, un gol sau doua pot fi aduse de public. Daca noi o sa aratam bine, putem sa marcam un gol cu ajutorul publicului.

Nu trebuie sa luam goluri, avem 1000 de situatii de joc, cel putin, intr-un meci. 200 sunt atacuri. Din 200, 4-5 trebuie sa intre, sa le facem sa intre. Sper sa le facem si la meciul asta. 150-200 de atacuri, cam asa sunt. 3-4 goluri trebuie sa producem. Asta speram. Meciul are 90 de minute, se pot intampla atatea... Ne trebuie incredere multa si noi o avem! La meciurile astea se alearga mult, trebuie sa fim pregatiti. E de munca! Ritmul face diferenta intre noi si fotbalul european. Viteza de joc in Europa e foarte ridicata. Am facut si noi meciuri bune, sper sa ne ridicam la nivelul meciului", a spus Hagi.