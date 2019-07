Viitorul a ajuns in INFERN in Belgia! Record de temperatura la Gent | Imagini de la antrenamentul oficial al echipei lui Gica Hagi

Viitorul are o dubla extrem de dificila in turul 2 al Europa League.

Update 21.45 Iata ce a declarat Gica Hagi inaintea partidei de maine seara. La conferinta de presa a fost prezent si Bogdan Tiru.

Update 21.00 Iata imagini de la antrenamentul celor de la Viitorul

Castigatoarea Cupei Romaniei, Viitorul, se pregateste de un meci extrem de dificil in Belgia contra celor de la Gent, cea care o elimina in urma cu 3 ani din cupele europene. De data aceasta, echipa lui Gica Hagi va avea si un alt adversar teribil: caldura! Au fost 39 de grade astazi in Belgia si se anunta o caldura similara si maine seara.

"Suntem pregatiți, dar Viitorul este un adversar de valoare, o echipa tanara si talentata, care vrea sa-si continue evolutiile din sezonul trecut, cand a terminat in forta. Viitorul pare ca a trecut perfect peste plecarea vedetei sale, Ianis Hagi.

Nu vom subestima acest adversar, dar este clar ca trebuie sa fim capabili sa il eliminam, daca avem ambitia sa atingem faza grupelor, ceea ce ne dorim. Asadar, va trebui mai ales sa nu luam gol joi. Caldura va juca un rol in acest meci, dar temperatura este aceeasi pentru toți cei 22 de jucatori, iar staff-ul medical nu va fi luat pe nepregatite" a spus antrenorul celor de la Gent, Jess Thorup, in conferinta de presa.