"Altfel, nu mai stau!" Hagi a vorbit din nou despre plecarea de la Viitorul: in ce conditii mai ramane la club

Gica Hagi a vorbit din nou despre plecarea de la Viitorul.

Gica Hagi se gandeste sa plece de la Viitorul tocmai in perioada in care se negociaza vanzarea unor procente importante din pachetul de actiuni.

"Regele" spune ca nu se poate lupta cu echipele puternice din campionat atat timp cat clubul sau nu are forta financiara de a cumpara jucatori valorosi si se bazeaza doar pe tinerii crescuti in Academie.

"Cand o sa incep si eu sa cumpar jucatori, o sa ma bat cu ei. Altfel, nu mai stau. N-o sa mai stau. Pana cand sa mai stau? Tot timpul sa o iau de la zero, sa fac, sa fac, sa fac, sa imping, sa imping, sa imping... Eu am produs mult, am facut ceva bun", a declarat Gica Hagi dupa meciul cu Chindia.

Proiectul "Viitorul" a fost lansat de Hagi in 2009. In cei 10 ani, Viitorul a reusit sa castige campionatul, Cupa si Supercupa Romaniei.