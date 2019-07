"Este evaluat de club la multe milioane de euro"! Agentul lui Puscas a vorbit despre viitorul atacantului roman si a anuntat cand va debuta pentru Inter

Agentul italian al jucatorului roman a vorbit despre situatia lui Puscas.

George Puscas are marea ocazie de a ramane la Inter Milano! Unul dintre agentii jucatorului a vorbit despre viitorului fotbalistului roman si a spus ca sunt sanse foarte mari ca Puscas sa debuteze in amicalul pe care Inter il va disputa impotriva celor de la Juventus.

"Puscas este in China si se antreneaza cu echipa, suntem in asteptarea unor evolutii, dar in acest moment nu sunt noutati. Jucatorul mai are un an de contract si nu va merge imprumut, ori va fi transferat definitiv la Inter. Dorinta lui este sa fie la dispozitia lui Inter si a lui "mister" (Antonio Conte). Sunt multe echipe interesate de el, analizam impreuna, perioada de transferuri este deschisa pana pe 2 septembrie. Nu a jucat cu Manchster United pentru ca a ajuns cu cateva ore inainte. A plecat joi noapte si a ajuns vineri seara, cu 12 ore inainte de prima partida.



S-a antrenat cu echipa, dar nu era in conditie. Acum se antreneaza cu echipa, azi a facut doua antrenamente si vom vedea cu Juventus. El apartine de Inter, este un jucator care are multe solicitari atat din Italia, cat si din strainatate si este evaluat de club la multe milioane de euro. Jucatorul a facut un sacrificu punandu-se la dispozitia antrenorului cu mult timp inainte de a termina vacanta", a declarat Crescenzo Cecere, pentru fcinter1908.it

Ag Puscas: "L'Inter lo valuta molti milioni, non può andare via in prestito. La sua volontà è..." - https://t.co/6imsmaeZ3f pic.twitter.com/UCBDvlFoWS — Fcinter1908 (@fcin1908it) July 22, 2019

Amicalul dintre Inter si Juventus este maine de la ora 14:30