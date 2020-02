Veste buna pentru Dan Petrescu! Unul din titularii Sevillei s-a accidentat si ar putea lipsi contra CFR-ului

Returul dintre Sevilla si CFR Cluj va fi joi, ora 22:00.

Tomas Vaclik (30 de ani), portarul titular al Sevillei, s-a accidentat in ultima etapa din campionat si a fost inlocuit. Cehul nu a mai revenit de la vestiare pentru repriza a doua a meciului castigat de Sevilla cu 3-0 in deplasare la Getafe.

Vaclik a fost titular in toate cele 25 de partide jucate de Sevilla in acest sezon de La Liga, meciuri in care a incasat 25 de goluri.

CFR merge in Spania cu sperante la calificare, dupa ce a remizat la Cluj, scor 1-1.

Sevilla - CFR Cluj se va juca joi, ora 22:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro