Dan Nistor dupa infrangerea cu CFR Cluj: "Au jucat lunga si pe-a doua!" :) Ce spune "El Ciapo"

CFR Cluj s-a impus in deplasare la Craiova cu 2-0. Meciul a avut o multime de ocazii. Arlauskis a facut un meci foarte bun si de doua ori a fost salvat si de bara.

Dan Nistor condamna jocul CFR-ului si spune ca acestia au avut noroc, practicand un joc clasic: lunga si pe-a doua.

"Eu cred ca am facut un joc foarte bun, practic cei de la CFR au avut mare noroc in aceasta seara. Era normal sa se schimbe lucrurile dupa pauza. I-am atacat constant, iar ei ne prindeau pe contraatac. Nu are cum sa tina norocul cu tine la nesfarsit, e imposibil. Vor mai fi 10 meciuri si vom vedea.

Am pierdut toti, castigam toti. Nu a gresit numai Bancu. Suntem o familie!

Nu a fost nicio presiune, echipa a avut posesie, a construit. Am iesit cu pasa scurta, ei au avut jocul clasic: lunga si pe-a doua si au castigat.

Este recuperabila distanta, daca nu vor mai avea acest noroc. La Craiova toata lumea vrea sa joci bine, e o presiune mare si trebuie sa faci fata. Vom vorbi cu Ivan si il vom imbarbata.

Vedem cu cine o sa jucam prima etapa din play-off si vedem ce va fi", a spus Dan Nistor la finalul partidei.