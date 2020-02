Bani mai multi de la UEFA pentru cluburile din Liga 1, dar CFR Cluj nu primeste nimic. Vezi care e motivul

Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca UEFA va suplimenta suma cuvenita din platile de solidaritate.

Conform FRF, aceasta suma va fi mai mare cu peste 500.000 de euro, astfel ca cluburilor din Liga 1 vor imparti 1.331.169 euro. Forul fotbalistic national va distribui aceasta suma celor 13 cluburi de fotbal din Liga 1, in mod egal, exceptia fiind CFR Cluj, formatie care a ajuns pana in "16"-imile Europa League si va fi remunerata pe masura pentru aceasta performanta. Deci, fiecare club din Liga 1 va primi putin peste 100.000 de euro.

Incepand din sezonul viitor, platile de solidaritate de la UEFA se vor face in functie de principiul clasificarii academiilor. Banii veniti de la UEFA vor fi impartiti de FRF primelor 20 de cluburi profesioniste din topul clasificarii academiilor, indiferent de esalon. Conditia de a fi club profesionist este una impusa de forul de la Nyon, iar echipele beneficiare vor avea obligatia sa investeasca banii respectivi la nivel de copii si juniori. De asemenea, in sedinta de pe 20 februarie, s-a stabilit ca la viitoarea intalnire sa se ia in calcul majorarea grilei de formare pentru juniori, ca o masura de reforma in beneficiul celor care ajuta la dezvoltarea sectorului juvenil.