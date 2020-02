Jucatorii lui CFR Cluj au emotii mari inaintea meciului cu Sevilla! "Am incercat sa dormim..." Ce spune Bogdan Mara despre starea gazonului

CFR Cluj - Sevilla se joaca azi, de la ora 19:55, si va fi disponibil in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Bogdan Mara a vorbit inaintea duelului istoric contra Sevillei din Europa League si spune ca jucatorii sunt extrem de entuziasmati de oportunitatea de a intalni o asemenea echipa. De asemenea, directorul sportiv al CFR-ului se asteapta la o atmosfera incendiara, avand in vedere ca meciul este sold-out.

"Am incercat sa dormim, normal ca exista acest entuziasm, e un meci extraordinar, pe care il jucam cu placere. Nu avem nimic de pierdut, suntem fericiti ca am ajuns in acest moment de a trece de grupele Europa League si a ne califica in primavara europeana si intalnim o echipa atat de titrata cum este Sevilla.

Chiar eram suparat la tragerea la sorti, spuneam sa nu nimerim cu Sevilla sau Salzburg, dar nu avem ce face, putem doar sa ne jucam sansa, cum am facut pana acum. Stadionul va fi arhiplin, s-au vandut in jur de 16.000 de bilete. Nu mai exista niciunul. Cred ca e prima data cand jucam cu casa inchisa, sunt convins ca publicul se va bucura de spectacol.

Speram sa facem inca o minune dupa toate pe care le-am realizat. Putem spune ca anul acesta am facut multe surprize si multe lucruri frumoase. Cand ne uitam unde sunt Lazio, Rennes, Celtic nu mai vorbim.

Avem un sentiment de mandrie, trebuie sa ne simtim asa, mai ales baietii, Dan Petrescu, pentru ca ei au facut asta", a spus Mara.

Gazonul nu s-a prezentat in cele mai bune conditii la ultimul meci de Liga 1, unii speculand ca este o tactica speciala folosita de Dan Petrescu pentru a anihila jocul de posesie al spaniolilor, insa Bogdan Mara da asigurari ca s-au luat toate masurile posibile ca suprafata de joc sa fie una optima: "Gazonul e in conditii bune, nu e in cele mai bune conditii, dar in ultimele zile am avut o prelata pe el, nu s-a antrenat nimeni pe el, l-am tinut cat am putut de bine. Vremea e ok, nu e foarte frig, e o vreme buna, picura putin dar nu cat sa ne sperie, picura putin".

Legat de adversarul din aceasta seara, Mara a spus ca se asteapta la un meci intr-adevar dificil.

"Intr-adevar, avem o aparare buna, insa la noi apararea nu inseamna cei 4 aparatori si portarul, ci intreaga echipa, care intr-adevar, din punct de vedere tactic lucreaza foarte bine, se inteleg foarte bine. Speram sa fie si in aceasta seara foarte determinati, bine organizati.

Nu poti merge sa ii ataci pe Sevilla si sa ii domini, nu ne aparam, daca te aperi cu orice echipa mare pana la urma iti da gol. Pana la urma, Sevilla e o echipa care isi domina adversarul de obicei, isi impune stilul are un joc de pase foarte bun. Dan a studiat foarte bine, cu siguranta nu se va retrage in aparare pentru ca stie si el foarte bine, are o vorba, cand stai sa te aperi cu toata echipa, pana la urma primesti gol. Obiectivul este sa castigam acest meci, nu mergem sa nu primim gol sau sa nu luam multe goluri, ne jucam sansa, nu avem nimic de pierdut.

Sevilla are talie si foarte buna din punct de vedere al fazelor fixe, am urmarit meciul cu Real Madrid, unde au jucat foarte bine. Din pacate, Sevilla nu vine dupa o serie buna de rezultate, poate daca ar fi castigat mai multe meciuri venea", a incehiat directorul sportiv al CFR-ului.