Universitatea Craiova - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 20:00 | Derby-ul pentru primul loc se joaca pe "Oblemenco"! Echipele probabile

Craiovenii viseaza sa incheie sezonul regular pe primul loc si lupta pentru o victorie impotriva campioanei, CFR Cluj, pe teren propriu. Oltenii sunt cu atat mai ambitionati cu cat meciul se joaca cu casa inchisa, toate biletele au fost vandute cu cateva zile inainte de meci.

Dan Petrescu o vede favorita pe Craiova in derby-ul etapei deoarece echipa lui a jucat joi in Europa League, impotriva Sevillei, iar jucatorii sunt obositi. Antrenorul ardelenilor a anuntat ca va odihni majoritatea jucatorilor importanti.

"Craiova este pe val, ei sunt marii favoriti in acest meci. Si la Sevilla s-au vandut toate biletele la meci, din ce am inteles, deci doua meciuri in care intr-adevar vrei sa joci fotbal.

Orice jucator isi doreste sa joace cu stadionul plin, chiar daca este acasa sau in deplasare, normal ca cei care joaca acasa au un avantaj, dar jucatorii nostri, din ce am inteles eu, isi doresc si le place sa joace cu un stadion plin", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Craiova este pe locul secund in Liga 1, cu 46 de puncte obtinute, la 3 puncte distanta de CFR Cluj. In meciul tur, CFR s-a impus fara probleme, cu 2-0.

Echipele probabile:



Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balașa, Cosic, Bancu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Nitu, Ivan



CFR Cluj: Arlauskis - Burca, Vinicius, Boli, Camora - Bordeianu, Hoban, Djokovic - Joca, Deac, Costache