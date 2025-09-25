Cele două echipe și-au dat întâlnire la Deventer pe ”De Adelaarshorst” în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.



La capătul celor 90 de minute, FCSB a înregistrat toate cele trei puncte, grație reușitei lui David Miculescu din primul act al confruntării (minutul 13).



Ungurii au reacționat imediat după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Olanda



După ce s-a încheiat partida din Olanda, presa din Ungaria a consemnat victoria roș-albaștrilor și au evidențiat că Go Ahead Eagles nu a mai câștigat un meci în cupele europene de 40 de ani.



”Câștigătoarea Cupei Olandei, Go Ahead Eagles, a fost condusă devreme pe tabelă, internaționalul român David Miculescu trimițând mingea în colțul din dreapta jos de la 14 metri, în minutul 13.



În ciuda presiunii exercitate de echipa din Deventer, seria de 40 de ani fără victorie pe plan internațional, ultima dată un succes cu 2-1 împotriva lui Eintracht Braunschweig, în Cupa Intertoto din 1984, nu a fost întreruptă.



Iar formația bucureșteană a făcut un pas important către o nouă calificare din faza grupelor (a încheiat pe locul 11 sezonul trecut)”, a scris Nemzeti.

