Fundașul e convins că Drita poate întoarce soarta calificării după eșecul dramatic din tur, scor 2-3. Meciul retur dintre Drita și FCSB se joacă joi, de la ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri” din Priștina și va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.



Krasniqi spune că el și colegii săi au analizat atent greșelile din prima manșă și sunt pregătiți să arate o altă față în fața propriilor suporteri.



„Este un meci dificil, dar ne-am făcut analiza și am încercat să ne corectăm. Trebuie să fim mai atenți în retur pentru a ne califica în play-off-ul Europa League”, a zis Krasniqi la conferința de presă.



Acesta consideră că șansele de calificare sunt reale, în ciuda înfrângerii de la București, și mizează pe forța grupului.



„Facem mereu ceea ce ne spune antrenorul. Dăm tot ce avem mai bun pe teren. Am jucat bine timp de 70 de minute în tur și acum trebuie să creștem și mai mult intensitatea jocului. Dacă vom reuși asta, cred că avem șanse foarte mari să mergem mai departe. Credem în grup. Am arătat caracter și trebuie să o facem din nou și joi”, a adăugat fundașul.



Gata și de penalty-uri

Deși speră la o victorie în timpul regulamentar, Krasniqi a subliniat că echipa sa este pregătită pentru orice scenariu.



„Scopul nostru este să închidem meciul în 90 de minute. Dar suntem pregătiți și pentru prelungiri sau penalty-uri”, a punctat el.



Discursul jucătorului a fost completat de antrenorul Zekirija Ramadani, care a cerut elevilor săi un angajament total.



„Știm că returul este mai greu decât primul meci. E greu, mai ales din punct de vedere psihologic, să pierzi de la 2-0 la 3-2. Din partea noastră, vă puteți aștepta la un meci agresiv, în sensul sportiv. Trebuie să dăm totul. Cu tot respectul pentru adversar, scopul nostru este să ajungem în play-off-ul Europa League”, a transmis și tehnicianul.



Dacă va trece de FCSB, Drita se va duela în play-off-ul Europa League cu scoțienii de la Aberdeen.

