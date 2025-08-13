În prima manșă, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 3-2, după ce au fost conduși cu 2-0 până în minutul 64.

Adrian Șut: ”Nu putem discuta de emoții, de frica fanilor!”

Adrian Șut a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Drita. Mijlocașul campioanei României a spus că roș-albaștrii au pregătit în detaliu returul cu Drita și speră că FCSB va depăși perioada dificilă în care se află.

Șut a mărturisit că nu are emoții din cauza faptului că Drita va fi susținută din tribune de 10.000 de suporteri, chiar dacă roș-albaștrii nu vor avea parte de susținerea fanilor.

”Am încercat să pregătim detaliat meciul. Încercăm să nu primim gol, de la meci la meci, dar nici adversarul nu poate fi blocat mereu. Vom fi mai concentrați de mâine. Sper că am înțeles ce greșeli am făcut la București. Toată lumea este concentrată, toți vor să arate că putem trece peste perioada grea. E important să trecem mai departe, să obținem calificarea.

În toate meciurile suntem concentrați, dar nu-ți ies mereu toate lucrurile pe teren. Sper să facem un joc bun la Priștina și să ne calificăm. Lipsa fanilor va conta. În comparație cu ce atmosferă fac suporterii noștri pe Arena Națională... Nu știu dacă vin 10.000 de spectatori joi la meci. Oricum, nu putem discuta de emoții, de frica fanilor.

Nu pot face atmosferă mai bună decât pe Arena Națională. Trebuie să dăm dovadă de caracter în momentele grele și să ieșim de pe teren cu capul sus”, a spus Adrian Șut la conferința de presă.

