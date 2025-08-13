FOTO Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară

Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară Europa League
Drita - FCSB este joi seară de la ora 21:00.

Roș-albaștrii se află în Kosovo pentru a pune la punct ultimele detalii pentru confruntarea cu Drita, de la Priștina, din a doua manșă a celui de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.

Olaru, back in business! Imagini de la antrenamentul lui FCSB: meciul cu Drita e în direct pe VOYO joi seară

În lotul lui Elias Charalambous nu se va afla pentru returul cu Drita nici fundașul stânga Risto Radunovic și nici atacantul central Denis Alibec. În schimb, cipriotul va putea apela la căpitanul Darius Olaru, care a revenit la antrenamente.

La București, kosovarii au avut 2-0, doar că în actul secund elevii lui Elias Charalambous s-au trezit la realitate și au reușit să întoarcă scorul. Campioana României va merge, așadar, la Priștina cu prima șansă.

La Priștina, AccuWeather anunță cod roșu de caniculă joi seară. Cu maxima de 33 de grade Celsius, resimțite ca 34 după-amiaza, la ora disputării partidei vor fi 27 de grade Celsius.

Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 în returul decisiv din Europa League!

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro, FCSB joacă în deplasare, joi de la ora 21:00, meciul decisiv cu Drita din Kosovo, după 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League.

Campioana României a picat din Champions League în Europa League, după 3-1 și 1-2 cu Inter Club d'Escaldes din Andorra și 0-1 și 1-2 cu KF Shkendija din Macedonia de Nord în preliminariile continentale.

În cazul în care o elimină pe Drita, FCSB se califică în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen.

Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).

