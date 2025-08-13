Cele două echipe își dau întâlnire la Priștina, în Kosovo, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League. În tur, la București, FCSB s-a impus cu 3-2, iar în deplasare, roș-albaștrii trebuie să apere scorul.



MM Stoica anunță bonusuri la FCSB: ”Doar așa o să le primească jucătorii” + ce a spus înainte de returul cu Drita



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că o victorie ar relaxa-o mental pe formația pregătită de Elias Charalambous, mai ales că echipa campioană traversează o perioadă dificilă.



În afară de victoria cu Drita, FCSB a mai câștigat doar cu Petrolul Ploiești (1-0, etapa #2), cu Inter Club d'Escaldes (3-1, prima manșă din primul tur preliminar UCL) și cu CFR Cluj (2-1, Supercupa României), în acest sezon.



”Un meci care ne-ar relaxa mental, pentru că o calificare ar însemna o nouă participare în faza principală a unei competiții europene, cu șansă de a participa, ca anul trecut, în faza principală a Europa League, dacă vom trece de următor adversar, sau participare în Conference League, dacă nu vom trece.



Și acum regret că vorbeam înainte de meciul cu Shkendija despre ce urmează mai departe.



Sigur că e o concentrare maximă, suntem într-un recul teribil, nu neapărat dacă discutăm de jocul prestat, ci de tot ce se întâmplă, de conjunctură, tot ce intra anul trecut iese acum. Tot ce nu le intra adversarilor noștri intră acum.



Dar am convingerea că este o perioadă pe care o vom depăși și vom reveni unde cred eu că ne recomandă valoarea.



Nu cred că e cazul să fie discuții speciale (n.r. motivaționale). Singurele bonusuri pe care le au jucătorii sunt pentru calificarea în faza principală a unei competiții europene. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu sunt îngrijorat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



La Priștina, AccuWeather anunță cod roșu de caniculă joi seară. Cu maxima de 33 de grade Celsius, resimțite ca 34 după-amiaza, la ora disputării partidei vor fi 27 de grade Celsius.

