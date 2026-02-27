Foste adversare ale lui FCSB în preliminariile europene, KF Shkendija (2-1 și 1-0 în Champions League) și FC Drita (1-3 și 2-3 în Europa League) au ajuns în primăvara continentală, dar au fost eliminate în play-off-ul pentru pentru optimile de finală din Conference League.
Shkendija și Drita au dat de greu în play-off, dar rămân cu calificarea în primăvara europeană
Samsunspor a obţinut o victorie clară, 4-0 cu KF Shkendija, după 1-0 în tur, în play-off.
Olivier Ntcham (53 - penalty), Cherif Ndiaye (71) şi Marius Mouandilmadji (79, 90+2) au marcat pentru echipa turcă.
NK Celje a izbutit victorii identice cu FC Drita, 3-2 şi 3-2.
Svit Seslar a marcat o dublă pentru sloveni (19, 43 - penalty), celălalt gol fiind reuşit de Darko Hrka (23).
Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni) a marcat primul gol al kosovarilor (26), iar Albert Dabiqaj (51) l-a înscris pe al doilea.
Rezultatele și marcatorii din play-off-ul pentru optimile Conference League
(+) Fiorentina - Jagiellonia Bialystok 2-4, după prelungiri
Au marcat: Nicolo Fagioli 107, Taras Romanczuk (autogol) 114, respectiv Bartosz Mazurek 23, 45+3, 49, Jesus Imaz 118.
Cartonaş roşu: Bernardo Vital (Jagiellonia) 120.
În tur: 3-0.
(+) NK Celje - FC Drita 3-2
Au marcat: Svit Seslar 19, 43 - penalty, Darko Hrka 23, respectiv Blerim Krasniqi 26, Albert Dabiqaj 51.
În tur: 3-2.
(+) HNK Rijeka - Omonia Nicosia 3-1
Au marcat: Toni Fruk 52, 67, Daniel Adu Ajei 79, respectiv Muamer Tankovic 13.
În tur: 1-0.
(+) Samsunspor - KF Shkendija 4-0
Au marcat: Olivier Ntcham 53 - penalty, Cherif Ndiaye 71, Marius Mouandilmadji 79, 90+2.
În tur: 1-0.
(+) AZ Alkmaar - FC Noah 4-0
Au marcat: Ro-Zangelo Daal 5, Sven Mijnans 39, 54, Isak Jensen 90+1.
În tur: 0-1.
(+) Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar 2-0
Au marcat: Maxence Lacroix 36, Evann Guessand 90+3.
În tur: 1-1.
Lausanne-Sport - (+) Sigma Olomouc 1-2
Au marcat: Omar Janneh 35, respectiv Jachym Sip 22, Antonin Rusek 44.
În tur: 1-1.
(+) Lech Poznan - KuPS Kuopio 1-0
A marcat: Pablo Rodriguez 65.
În tur: 2-0.
Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la Nyon (15:00, ora României).