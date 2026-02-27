Foste adversare ale lui FCSB în preliminariile europene, KF Shkendija (2-1 și 1-0 în Champions League) și FC Drita (1-3 și 2-3 în Europa League) au ajuns în primăvara continentală, dar au fost eliminate în play-off-ul pentru pentru optimile de finală din Conference League.

Shkendija și Drita au dat de greu în play-off, dar rămân cu calificarea în primăvara europeană

Samsunspor a obţinut o victorie clară, 4-0 cu KF Shkendija, după 1-0 în tur, în play-off.

Olivier Ntcham (53 - penalty), Cherif Ndiaye (71) şi Marius Mouandilmadji (79, 90+2) au marcat pentru echipa turcă.

NK Celje a izbutit victorii identice cu FC Drita, 3-2 şi 3-2.

Svit Seslar a marcat o dublă pentru sloveni (19, 43 - penalty), celălalt gol fiind reuşit de Darko Hrka (23).

Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni) a marcat primul gol al kosovarilor (26), iar Albert Dabiqaj (51) l-a înscris pe al doilea.

Rezultatele și marcatorii din play-off-ul pentru optimile Conference League

(+) Fiorentina - Jagiellonia Bialystok 2-4, după prelungiri

Au marcat: Nicolo Fagioli 107, Taras Romanczuk (autogol) 114, respectiv Bartosz Mazurek 23, 45+3, 49, Jesus Imaz 118.

Cartonaş roşu: Bernardo Vital (Jagiellonia) 120.

În tur: 3-0.

(+) NK Celje - FC Drita 3-2

Au marcat: Svit Seslar 19, 43 - penalty, Darko Hrka 23, respectiv Blerim Krasniqi 26, Albert Dabiqaj 51.

În tur: 3-2.

(+) HNK Rijeka - Omonia Nicosia 3-1

Au marcat: Toni Fruk 52, 67, Daniel Adu Ajei 79, respectiv Muamer Tankovic 13.

În tur: 1-0.

(+) Samsunspor - KF Shkendija 4-0

Au marcat: Olivier Ntcham 53 - penalty, Cherif Ndiaye 71, Marius Mouandilmadji 79, 90+2.

În tur: 1-0.

(+) AZ Alkmaar - FC Noah 4-0

Au marcat: Ro-Zangelo Daal 5, Sven Mijnans 39, 54, Isak Jensen 90+1.

În tur: 0-1.

(+) Crystal Palace - HSK Zrinjski Mostar 2-0

Au marcat: Maxence Lacroix 36, Evann Guessand 90+3.

În tur: 1-1.

Lausanne-Sport - (+) Sigma Olomouc 1-2

Au marcat: Omar Janneh 35, respectiv Jachym Sip 22, Antonin Rusek 44.

În tur: 1-1.

(+) Lech Poznan - KuPS Kuopio 1-0

A marcat: Pablo Rodriguez 65.

În tur: 2-0.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în optimile de finală. Tragerea la sorţi va avea loc vineri, la Nyon (15:00, ora României).